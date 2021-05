Jambon geeft voetbalfans weer hoop: "Vanaf dan kunnen de stadions weer open"

De coronacijfers zijn weer de goede kant aan het opgaan, en alles wordt terug geleidelijk aan versoepeld. Ook publiek bij een voetbalwedstrijd zit er binnenkort aan te komen als het zo doorgaat. Aanstaande woensdag zit de veiligheidsraad weer samen...

8 mei zijn de terrassen weer opengegaan, beetje per beetje komen we terug in ons normale stramien. Ook publiek bij sportwedstrijden zou volgende veiligheidsraad op het programma staan, dat zei Jan Jambon (N-VA), de Vlaams minister-president, in het VTM-nieuws.

"De sportevenementen moeten hetzelfde pad kunnen bewandelen als de andere evenementen. Ik denk dat sportwedstrijden vanaf 1 augustus moeten kunnen doorgaan met publiek. Wel nog afhankelijk van de stadions en de gemaakte protocollen, maar dan kunnen we onze vrijheid weer herwinnen", aldus minister-president Jan Jambon.