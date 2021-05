Wie volgt Hans Vanaken op als Profvoetballer van het Jaar? We weten het op 24 mei

De Pro League maakte maandag bekend dat op 24 mei in een liveshow op Eleven Sports bekend zal worden gemaakt wie de spelers, coaches en bestuurslui hebben gekozen als Profvoetballer van het Jaar.

De genominieerden per categorie worden vanaf woensdag (12/5) bekendgemaakt. De andere categorieën zijn:

- Profvoetballer van het jaar 1B Pro League

- Profvoetbalster van het jaar Scooore Super League

- Belofte van het jaar Jupiler Pro League

- Coach van het jaar Jupiler Pro League

- Scheidsrechter van het jaar Jupiler Pro League

🚨 Save the date: 24/05 – live show Pro League Awards



🏅 Vanaf woensdag 12/05 maken we samen met @ElevenSportsBEn de genomineerden voor de verschillende categorieën bekend via onze social media en website. Stay tuned!



📺 Volg de Pro League Awards live via Eleven Pro League. pic.twitter.com/1zrhyL2Ogb