Heeft D'Onofrio al een nieuwe uitdaging beet? 'Deze Belgische eersteklasser wil beroep doen op netwerk van Italobelg'

Luciano D'Onofrio is niet langer de sportief directeur van Antwerp FC. Bovendien draait de geruchtenmolen een rondje extra omdat de sportief directeur op de wedstrijd tussen RFC Seraing en Waasland-Beveren is gespot.

Sport/Footmagazine heeft alvast een opmerkelijke theorie. Volgens het Franstalige magazine wil RFC Seraing Luciano D’Onofrio naar Luik halen. Meer zelfs: de Metallo’s hebben zelfs een een heel goede kans om hem binnen te halen.

Dominique D’Onofrio - de broer van - was tot zijn dood namelijk de technisch directeur van RFC Seraing. Bovendien is de club eigendom van FC Metz. En ook daar is de familie D’Onofrio al meermaals gepasseerd.