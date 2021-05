Noa Lang heeft zichzelf helemaal bewezen ondanks bepaalde verhalen: "Alle negatieve info is niet waar gebleken"

Bij een terugblik op dit seizoen zal Noa Lang zeker aan bod kwamen als één van de absolute uitblinkers op de Belgische velden. Nochtans deden er voor zijn komst naar Club Brugge ook negatieve verhalen over hem de ronde. Het beeld dat van hem in Nederland geschetst werd is niet uitgekomen.

Zijn coach had het hierover in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine. "Enerzijds was er dat positieve beeld over hem als persoon en speler, anderzijds werd hij ook omschreven als een patser, die geluiden waren dus beduidend minder goed", aldus Philippe Clement. "Maar we werken negen maanden samen en er is nog geen enkel voorval of probleem geweest met Noa. Integendeel. Alle negatieve info is gewoon niet waar gebleken."

Het is ook kwestie van de speler op de juiste manier te benaderen. "Het is voor Noa superbelangrijk dat je open en eerlijk tegen hem bent en dan krijg je dat ook van hem terug. Dat betekent ook kordaat en duidelijk zijn. Hij is gretig en wil leren, maar nog meer dan bij anderen moet de basis voor hem zijn dat er vertrouwen is. Als hij voelt dat hij dát heeft ... dan geeft hij het beste van zichzelf terug. Zo niet, dan trekt hij een muur op."

In discussie gaan - over voetbal en andere zaken - kan dus ook helpen. "Noa heeft wat meer aandacht nodig dan sommige anderen; hij is een van de spelers aan wie ik veel uitleg. Enerzijds door zijn gevoeligheid, anderzijds omdat hij erg impulsief is. Wanneer ik zie dat het begint te borrelen in hem probeer ik tussen te komen. We praten daar veel over. En hoe sterker je relatie is, hoe harder je ook kunt zijn."