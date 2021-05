Concreet is het (nog) niet, maar... 'Real Madrid zet Charles De Ketelaere op lijstje'

Charles De Ketelaere geniet concrete belangstelling van SSC Napoli. Maar er zijn nog andere Europese topclubs die aan het goudhaantje van Club Brugge snuffelen. Zelfs Real Madrid heeft hem op de radar.

SSC Napoli bracht al een openingsbod uit op Charles De Ketelaere. Op die manier hoopt Partenopei om Club Brugge rond de onderhandelingstafel te krijgen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

De Napolitaanse interesse in het 20-jarige jeugdproduct van blauw-zwart is alleszins nieuws in Italië. Radio Kiss Kiss weet dat Napoli zich aan serieuze concurrentie mag verwachten. Zo heeft zelfs Real Madrid De Ketelaere op de radar staan.

Niet concreet

Voor alle duidelijkheid: concrete interesse is er niet. We kunnen echter wel stellen dat De Ketelaere op de lijst van De Koninklijke staat met beloftevolle jongeren die het waard zijn om in het oog te worden gehouden.