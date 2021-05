Holzhauser duidt zijn moeilijkste tegenstander aan: "Zij maakten het mij en de ploeg heel moeilijk"

Holzhauser en Beerschot komen dit seizoen niet meer in actie. De Antwerpenaren haalden na de reguliere competitie net niet de play-offs. Wie was nu de moeilijkste tegenstander voor Beerschot? Holzhauser heeft een antwoord, dat toch wel iet of wat verrassend is...

Het seizoen zit er al op voor Beerschot. De Ratten konden net niet play-off 2 spelen en moeten dit seizoen dus geen officiële wedstrijden meer afwerken. Holzhauser was de uitblinker bij Beerschot, hij miste geen enkele wedstrijd en scoorde 16 goals en gaf 16 assists. De Oostenrijker duidde zijn moeilijkste tegenstander aan, en dat was verrassend genoeg… KV Oostende. Dat de middenvelder van de paarse ploeg uit Antwerpen KV Oostende de moeilijkste tegenstander uit de reeks vond, vertelde Holshauzer in een interview met Beerschot zelf. “Persoonlijk vind ik KV Oostende de moeilijkste tegenstander, zij zetten veel druk naar voren en maakten het mij en de ploeg heel moeilijk”, aldus Raphael Holzhauser.