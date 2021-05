Stijn Stijnen krijgt gelijk van de rechtbank in beroep

Stijn Stijnen is in beroep vrijgesproken van belaging.

De beschuldigingen dateren nog van zijn periode bij KSK Hasselt. Na zijn ontslag zou Stijnen voorzitter Bart Casters en een ander bestuurslid bestookt hebben met woedende berichten. Volgens Stijnen was de club hem nog heel wat geld verschuldigd.

Vorig jaar oordeelde de correctionele rechtbank dat Stijnen de voorzitter had belaagd. Hij werd veroordeeld tot het betalen van 1.100 euro aan schadevergoedingen, maar Stijnen vocht dat vonnis aan.

Volgens Het Nieuwsblad heeft de rechter in beroep meer begrip getoond voor de situatie van Stijnen. Hij vindt niet dat er sprake is van belaging en sprak hem vrij. "Hiermee komt een einde aan de gerechtelijke aanval die de leden van KSK Hasselt enkele jaren geleden hadden ingezet tegen Stijn Stijnen. Hij is bijzonder tevreden met deze uitspraak nu gerechtigheid is geschied", aldus zijn advocaat Walter Van Steenbrugghe.