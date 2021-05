Lukas Nmecha zal zaterdag normaal gezien kunnen spelen

De schrik sloeg iedereen op de Anderlecht-bank om het hart. Lukas Nmecha ging de eerste helft na een halfuur al op de grond zitten en greep naar de enkel. Uiteindelijk speelde hij nog tot een halfuur voor het einde.

Maar moeten ze zich zorgen maken? De aanvaller is onmisbaar in de race naar een betere Europese plaats. Zonder hem zal het nog een stuk moeilijker worden. Vincent Kompany toonde zich echter positief.

"Lukas had de voorbije dagen al wat last aan die enkel. Hij was iets minder mobiel. We hebben hem uit voorzorg naar de kant gehaald. We hebben nog een wedstrijd binnen drie dagen. Hij zal dan klaar zijn. En hij heeft nu maar een uurtje gespeeld, dus dan heeft hij nog over."