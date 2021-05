Racing Genk maakt 21-koppige selectie voor cruciale match tegen Anderlecht bekend

In Genk maken ze zich op voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Anderlecht. De twee ploegen speelden afgelopen woensdag al tegen elkaar, in die wedstrijd werd het 1-1. Nu trekt de selectie van Racing Genk dus naar Anderlecht. John van Den Brom maakte zijn 21 namen alvast bekend.

Racing Genk trekt zaterdagavond naar Brussel voor de cruciale match in play-off 1. Eerst en vooral is de wedstrijd voor beide ploegen belangrijk in de strijd om de tweede plaats. Als Racing Genk wint, en het resultaat in Brugge hen gunstig is, kunnen de Limburgers misschien zelfs nog meedingen voor de titel.

Het Twitteraccount van Racing Genk deelde dus al de 21-koppige selectie van John van Den Brom. Er zijn geen wijzigingen in de Genkse selectie vergeleken met woensdag, toen de Genkies thuis tegen Anderlecht speelden.