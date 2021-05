Vincent Kompany vindt dat Philippe Clement en Alexander Blessin meer aanspraak maken voor 'Coach van het Jaar'

Vincent Kompany is samen met Philippe Clement (Club Brugge) en Alexander Blessin (KV Oostende) genomineerd voor de prijs van 'Coach van het Jaar'. Maar Kompany vindt dat de twee anderen het meer verdienen.

Kompany heeft nochtans een jonge ploeg heel wat progressie laten maken. "Maar het is voor mij nog niet het moment. Ik sta tussen een man -Blessin - die de verwachtingen sterk overtroffen heeft en een man - Clement - die kampioen gaat spelen. Waar ik daarin hoor? Voila, dat is de vraag. Zo simpel is dat!", aldus Kompany.

Kompany is wel trots op het werk dat ze verricht hebben. "Kijk, als je de ploeg die nu op het veld staat op papier had gezet bij het begin van het seizoen... Had iemand ons dan een kans gegeven? Met een Nmecha die nog niks gescoord had, met een El Hadj die drie wedstrijden gespeeld had, met een Verschaeren die naar zijn beste vorm op zoek was, met een Sardella die heel veel kritiek kreeg? Dan had toch niemand ons op deze plaats gezet? Dat is wat de spelers bereikt hebben en ik wil daar mijn rol in blijven spelen!"