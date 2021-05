'Na Club Brugge en Gent azen nu ook Cercle en Anderlecht op 18-jarige spits'

Op de transfermarkt zou het wel eens een heel boeiende zomer kunnen worden. Daarbij ligt ook een Kameroense spits hoog in de schuif van diverse clubs.

Zo is er het verhaal van Jang Sunday. Hij is de 18-jarige zoon van zijn gelijknamige vader, die in het verleden een van de grote iconen van Kameroen was.

Waarheen?

Club Brugge en AA Gent toonden deze winter al interesse, nu zouden ook Cercle Brugge én Anderlecht wat in hem zien.

Ook diverse Franse clubs en het Portugese Porto hebben zich al weten te melden voor de 18-jarige spits van Eding Sport.