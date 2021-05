Halen Hans Vanaken en Charles De Ketelaere de EK-selectie? Afwachten...

Vandaag maakt Roberto Martinez de selectie voor het Europees kampioenschap bekend. Bij Club Brugge zijn er alvast twee kandidaten die hopen op een plaatsje in de selectie. Hans Vanaken en, revelatie van dit seizoen, Charles De Ketelaere.

Beiden zijn op dit moment nog volop met Club Brugge aan het strijden voor de titel. Maar wat daarna? Kunnen ze op vakantie, of mogen de twee spelers van Blauw-Zwart zich gaan opmaken voor het Europees kampioenschap? Zij zelf hopen op een plaatsje in de selectie van Martinez. Dat zeiden beide heren in Het Laatste Nieuws.

Vanaken: “Ik ben er nu al drie jaar onafgebroken bij. En ik ben tevreden dat ik het tegen Wit-Rusland nog kon laten zien dat ik het verdien”

De Ketelaere: “De laatste keer was ik erbij en natuurlijk hoop je dan om ook de eindselectie te halen. Maar is dat niet zo, dan is het niet zo, punt”