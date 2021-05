Ook Engelse en Franse topclub tonen nu interesse in ex-middenvelder van KRC Genk

Ruslan Malinovskyi blijft het uitstekend doen in de Serie A. De middenvelder van Atalanta Bergamo was dit seizoen al goed voor 8 doelpunten en 12 assists in 35 wedstrijden in de Italiaanse competitie.

De ex-middenvelder van KRC Genk kon door zijn sterke prestaties bij Atalanta al op interesse rekenen van onder meer Inter, maar nu zouden ze ook in Engeland en Frankrijk interesse tonen in Ruslan Malinovskyi. Volgens het Oekraïnse Sport Arena zouden namelijk ook Chelsea en PSG nu interesse tonen in de aanvallende middenvelder. Het is nog onduidelijk hoeveel Atalanta wil krijgen voor de 28-jarige Malinovskyi.