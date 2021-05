Stijn Stijnen wil graag trainer worden van Club Brugge

Stijn Stijnen, de voormalige doelman van Club Brugge, wil niets liever dan trainer worden bij zijn ex-club.

"Dat is de ultieme droom", zo geeft Stijnen aan bij Het Belang Van Limburg. "Maar ik weet dat ik van niemand steun of geschenken ga krijgen. Ik ben daar niet naïef in. Ik zeg altijd mijn gedacht, dan weet je dat je mensen tegen de schenen stampt en in een hoekje wordt geplaatst. Ik zal het zelf moeten doen om in 1A te geraken."

Momenteel is Stijnen nog coach van Patro Eisden in Eerste Nationale. "Ik zal iets moeten uitbouwen, bij Patro of een stapje hoger. Door wie ik ben, weet ik dat ze mij geen gemakkelijke persoon vinden. Ik moet niet op goodwill van anderen rekenen. Ik besef intussen dat je tegen veel dingen kunt vechten, maar er is een systeem waar je niet kan tegen winnen", maakt hij duidelijk.