Theo Bongonda voelt zich klaar voor een transfer naar een topcompetitie

KRC Genk is misschien wel de sterkste ploeg van het moment in de Jupiler Pro League. Het team bulkt dan ook van de individuele klasse, vooral het aanvallende compartiment maakt al weken brokken.

Junya Ito, Theo Bongonda en Paul Onuachu, dat zijn de drie mannen die week na week het verschil maken bij de Limburgers. Hun statistieken zijn dan ook fenomenaal en dat is ook de buitenlandse scouts ongetwijfeld niet ontgaan.

Onuachu is nu al onhoudbaar voor Genk, maar de Limburgers zullen hun stinkende best moeten doen om hun andere sterkhouders te overtuigen om te blijven. Zo laat Fouad Ben Kouider, de makelaar van Bongonda, in La Capitale weten dat zijn pupil klaar is voor een transfer naar een topcompetitie.

De vleugelflitser is bezig aan een knalseizoen in de Jupiler Pro League en tekende voor maar liefst 18 goals en 10 assists. De 26-jarige Bongonda ligt nog tot medio 2023 vast in de Luminus Arena.