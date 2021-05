KRC Genk heeft Mujaid Sadick Aliu overgenomen van Deportivo La Coruña

KRC Genk heeft één van de beoogde versterkingen voor volgend seizoen beet. Mujaid Sadick Aliu heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij de Limburgers.

Mujaid Sadick Aliu droeg de voorbije drie seizoenen de kleuren van Deportivo La Coruña. Hij had nog een contract tot volgend seizoen bij de Spaanse traditieclub. Een transfersom is niet gekend, maar veel zal KRC Genk niet meer betaald hebben.

Genk bevestigt dat de 21-jarige verdediger een contract voor vier seizoenen heeft ondertekend. "Hij is jong, sterk en onverzettelijk als verdediger", gelooft Dimitri De Condé in de kwaliteiten van Sadick. "We zijn er als club van overtuigd dat hij een mooie toekomst voor zich heeft."