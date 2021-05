Blijft Kossounou bij Club Brugge? "Hij is heel gelukkig, maar of hij zal blijven, weet ik niet"

Odilon Kossounou is een van de belangrijkste schakels achteraan in Jan Breydel. Of de Ivoriaanse verdediger volgend seizoen in Brugge zal blijven is nog maar de vraag. De nog altijd maar 20-jarige Kossounou kan namelijk rekenen op buitenlandse interesse.

Kossounou is een vaste waarde bij Club Brugge, en is door zijn nog maar jonge leeftijd heel aantrekkelijk op de transfermarkt. Ploegen uit de grote Europese competities zouden de Ivoriaanse verdediger op hun verlanglijstje hebben staan, dat zegt de verdediger zijn zaakwerknemer, Patrick Mörk in La Dernière heure. “Hij is zeer gelukkig in Brugge, maar of hij gaat blijven? Dat weet ik niet. Er is grote interesse van verschillende ploegen uit de grote buitenlandse competities. Het hangt allemaal af van een mogelijk akkoord tussen Club Brugge en een andere ploeg", aldus Patrick Mörk.





