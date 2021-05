Nationale ploeg van de Verenigde Staten neemt doelman van Club Brugge en spelers van KRC Genk en Anderlecht mee op trainingskamp

De nationale ploeg van de Verenigde Staten rekent op twee spelers met een Belgische achtergrond in de oefenmatch tegen Zwitserland. Zo mogen Ethan Horvath, de doelman van Club Brugge, Mark McKenzie van KRC Genk en Matt Miazga van Anderlecht mee op trainingskamp.

Er zit heel wat talent in de selectie van de Verenigde Staten. Zo zijn bijvoorbeeld ook Sergino Dest (Barcelona), Tyler Adams (RB Leipzig), Weston McKennie (Juventus) en Gio Reyna (Borussia Dortmund) geselecteerd.

