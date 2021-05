Club houdt Philippe Clement aan boord: "Wij zullen wel met hem praten"

Club Brugge pakte donderdag de landstitel. Een van de grote vraagstukken is of trainer Philippe Clement aan boord blijft.

Kapitein Ruud Vormer pakte zijn vierde landstitel met Club Brugge. "Wie had dat gedacht, hé: vier titels in zes jaar. Het is dik verdiend wat we hebben laten zien. We zijn trots op elkaar: de spelers, de coaches, het bestuur”, zegt de captain aan HLN.

Toch was er de voorbije weken heel wat stress. “Weet je, die 20 punten voorsprong op Genk worden er plots 10 en dan creëer je steeds meer stress. Je ziet hen telkens winnen ook. Wij wilden het meteen in die eerste match afmaken en dan lukt dat niet.”

Grote vraag is of Philippe Clement aan boord blijft voor volgend seizoen. “Nu gaan we lekker de Champions League in en gaan we er opnieuw een mooi seizoen van maken. Of de trainer blijft? Jawel, hoor. Hans Vanaken en ik zullen wel met hem praten."