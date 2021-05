Genk, Club en Gent vs Antwerp, Standard en Oostende

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Machtsvertoon KRC Genk

Neen, een rechtstreeks duel om de titel volgt er niet meer op de slotspeeldag door het puntje van Club Brugge in het Lotto Park.

Maar na de tweede helft van Genk tegen Antwerp hadden we het wel nog eens willen zien allemaal met de nodige druk op de ketel. Het bewegingsvoetbal met veel circulatie is wonderlijk te noemen, Thorstvedt was de belichaming van héél sterk ploegspel.

© photonews

Verlossing voor Club Brugge

Neen, echt spannend hadden de play-offs nooit mogen worden. Daarvoor was de kloof van Club Brugge voor de start van de play-offs eigenlijk te groot.

Maar het liep niet altijd even goed meer bij blauw-zwart en dus waren ze op zoek naar verlossing. Met een goede periode op en tegen Anderlecht is die er nu gekomen. Met dank aan Hans Vanaken en Charles De Ketelaere.

9 op 9 voor Buffalo's

Ongezien dit seizoen: een 9 op 9 voor KAA Gent. Gaat het dan toch nog lukken om een Europees ticket te pakken?

In de tweede helft was er vermoeidheid te zien tegen Standard, maar met dank aan veel werkkracht en een prima verdediging werd wel volgehouden.

© photonews

FLOP

Antwerp als pudding in elkaar

Antwerp is op. Totaal uitgeblust en overklast. Aldus onze man in de Luminus Arena donderdagavond na de wedstrijd.

Het gaat al een tijdje minder bij The Great Old en zo lijkt het een beetje het seizoen van net niet te gaan worden. Dan maar de derde plaats tegen Anderlecht vrijwaren?

Quid Standard?

"We zijn aan het bouwen en we hebben veel basisspelers niet ter beschikking." Mbaye Leye was duidelijk na de nederlaag bij Gent: er is nog werk aan de winkel.

© photonews

Maar toch: hoewel de jonkies het soms zeker niet onaardig deden, viel het wel op dat er wel héél veel balverlies was. Zeker in de eerste helft. Het zal snel bouwen worden om er volgend seizoen te staan.

Quid Oostende?

En ook bij Oostende is het vet wat van de soep na een lang en slopend seizoen van uiteindelijk net niet. Net geen play-off 1, nu ook geen Europees ticket.

Het spel was goed, de gegenpressing briljant en de toekomst oogt rooskleurig. Maar de ultieme bekroning blijft wel uit.