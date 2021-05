Geen verrassingen in Genkse selectie: titularissen die RAFC oprolden allemaal mee bij verplaatsing naar landskampioen

KRC Genk heeft zich via geweldige play-offs verzekerd van de tweede plek. Van den Brom en zijn spelers rest nu nog één opgave: ook afsluiten op een mooie manier. Het brengt zondagavond een bezoek aan de nieuwe, oude kampioen, Club Brugge.

Genk maakte het nog even warm voor Club Brugge in de Champions Play-Off, maar uiteindelijk wist blauw-zwart zich op de voorlaatse speeldag toch opnieuw tot landskampioen te kronen. Nadat dit ook mathematisch een voldongen feit werd, speechte Van den Brom nog: "Zondag kloppen we de kampioen."

Beide ploegen kunnen zondag nu nog een keertje voluit gaan in een onderlinge ontmoeting. Van den Brom beschikt alleszins over zo goed als alle spelers die ook de voorbije weken voor de Genkse successen zorgden. Zo zijn alle spelers die tegen Antwerp (4-0) in de basis stonden, beschikbaar voor de verplaatsing naar Brugge. Carlos Cuesta ontbreekt wel nog met een hamstringblessure.

Er werd bij Genk een ruime selectie samengesteld van 21 spelers. Drie van hen vallen dus nog af en zullen zondagavond niet op het wedstrijdblad staan.