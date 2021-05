Verrassend: Clement laat twee sterkhouders uit selectie voor galawedstrijd tegen Racing Genk

Zondagavond spelen kampioen Club Brugge en vice-kampioen Racing Genk hun laatste wedstrijd van het seizoen. Aangezien beide ploegen al zeker zijn van hun plaats in het klassement, wordt het meer een galawedstrijd.

Maar voor Club Brugge zal het een galawedstrijd zijn zonder twee absolute sterkhouders. Volgens de officiële kanalen zijn Simon Mignolet en Noa Lang licht geblesserd en worden ze uit de selectie gelaten.

Licht geblesseerd, een extreme kater? Iets dat we van Simon Mignolet absoluut niet verwachten. Noa Lang noemde de doelman na het behalen van de titel nog 'President' vanwege zijn serieuze en altijd kalme houding.

Lang werd door Mignolet dan weer Vikings-personage Ragnar Lodbrok genoemd. De Nederlander kwam de afgelopen dagen in een heuse mediastorm terecht door in een zatte bui te roepen dat hij nog liever dood zou zijn dan een Sporting-jood. Een uitspraak die zich zelf liet voelen tot in de politieke kamers van ons land.