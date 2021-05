Jeugdspecialist geeft Club Brugge raad: "Ik vind het een groot talent. Als hij niet aan spelen toekomt, moet hij verhuurd worden"

Club Brugge heeft heel wat jongens van Club NXT dit seizoen laten proeven van het eerste elftal. Daarbij ook Maxim De Cuyper. De 20-jarige linksback zou klaar zijn voor eersteklassevoetbal. Bij de beloften heeft hij niet veel meer te leren, meent Peter Van der Steen.

Van der Steen is momenteel assistent bij Lommel, maar had ook de jeugd van Ajax en de Nederlandse nationale ploeg onder zijn hoede. “De Cuyper vind ik echt een groot talent”, zegt hij in KVW. “Als die jongen volgend seizoen nog niet aan spelen toekomt in het eerste elftal van Club Brugge, zou het goed zijn om hem te verhuren aan een 1A-club waar dat wel kan."

"Zodat zijn fysieke en mentale hardheid daar verder getraind kan worden. Ook nog eens dertig wedstrijden op dat niveau in de benen kan hem helpen om daarna bij Club Brugge drie keer in de week te spelen. Voor zo’n jongen is dat ontzettend belangrijk.”