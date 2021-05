OFFICIEEL: Anderlecht heeft doelman beet met verleden bij Club, Gent en Mechelen

Anderlecht heeft een nieuwe doelman beet voor volgend seizoen. De nummer 4 uit het afgelopen kampioenschap heeft een overeenkomst bereikt met Colin Coosemans, die een contract ondertekende voor twee seizoenen, met een optie voor nog een extra seizoen.

Na het uitvallen van Van Crombrugge het voorbije seizoen deed Anderlecht beroep op meerdere back-ups om diens plek onder de lat in te nemen. Zowel Wellenreuther als op het einde Verbruggen kregen hun kansen. Wellenreuther mag in principe vertrekken en werd al gelinkt aan Schalke 04.

Anderlecht had dus zeker een nieuwe doelman nodig en is bij zijn zoektocht uitgekomen bij Colin Coosemans, die in 2010 aan de oppervlakte kwam bij Club Brugge en nadien titularis was bij Waasland-Beveren en KV Mechelen. In 2018 trok Coosemans naar AA Gent. Zijn passage daar werd geen succes. Coosemans hoopt nu het voetbalgeluk te vinden bij Anderlecht.

Zichzelf meten met andere doelmannen

"Ik ben heel trots dat ik voor Anderlecht mag spelen en kijk er naar uit om de groep te ontmoeten", reageert Coosemans op zijn transfer op de site van RSCA. "Mezelf elke dag meten met de andere doelmannen wordt een mooie uitdaging. Uit alles wat ik heb gezien en gehoord, merk ik dat er een nieuwe wind en nieuwe ambitie door de club waaien. Ik kijk er ook naar uit om samen te werken met Kompany, Ten Rouwelaar en de rest van de staf."