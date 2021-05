Nigeriaanse spits overbodig voor Club Brugge, en lijkt naar de uitgang geduwd te worden

David Okereke lijkt overbodig te zijn geworden voor Club Brugge. De Nigeriaanse spits kwam dit seizoen niet veel in actie bij de Belgische landskampioen, en moest tevreden zijn met een rol als invaller. Nu lijkt ook Clement niet langer te geloven in de spits.

Dat Philippe Clement niet meer gelooft in Okereke, dat meldt Het Laatste Nieuws. Sinds de Nigeriaan in 2019 is gearriveerd in Brugge, is de spits zijn marktwaarde met meer dan de helft gezakt.

Okereke kwam over van het Italiaanse Spezia Calcio voor meer dan acht miljoen euro, nu wordt zijn marktwaarde maar geschat op drie en een half miljoen. De 23-jarige spits heeft nog tot 2023 een contract in Brugge, maar het Brugs bestuur zou hem desondanks deze zomer willen verkopen.