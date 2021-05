Ex-clubs van Kevin De Bruyne wensen hem succes

Kevin De Bruyne speelde in België onder andere voor AA Gent en Racing Genk. Bij AA Gent speelde hij alleen in de jeugdreeksen maar bij Racing Genk maakte hij zijn professioneel debuut en was het de echte start van een fantastische carrière. Met Racing Genk werd hij onder andere Belgisch kampioen, won hij de beker en tot slot de Super Cup nadien volgende een transfer naar Chelsea.

Chelsea is de tegenstander van vanavond en de kans is bijzonder klein dat zij hem succes gaan wensen. Racing Genk en AA Gent doen dit wel en waarschijnlijk vele landgenoten met hen.

We may only have played a small part in the development of @DeBruyneKev into a world class player but we’re nonetheless proud of it. Best of luck tonight Kevin! Do yourself justice & bring that #UCL trophy home! #kaagent #COBW #UCLFinal pic.twitter.com/FihBRXFwK4