Lokeren-Temse begint al met fysieke screenings: "Dat steekt er qua professionaliteit uit voor mij"

Het seizoen bij de amateurs is nog veraf, september beginnen ze er pas aan. Maar een goede voorbereiding doet veel, zeker als je gaat voor promotie. Dat weten ze ook bij Lokeren-Temse, waar ze al begonnen zijn met de fysieke testen.

Lokeren-Temse wil binnen een paar jaar terug in de profreeksen meedraaien. Als je binnenkort een profclub wil zijn, moet je nu al beginnen met het professionaliseren van de club. Dat vindt ook hoofdcoach Chris Janssens, die razend enthousiast is over de medische begeleiding die de spelers van Lokeren-Temse krijgen.

“Ik heb toch al wat ervaring op het hoogste niveau, maar ik moet zeggen dat dit medisch team er qua professionaliteit toch bovenuit springt. Gezien de expertise die hier voorhanden is, komt dit voor mij niet als een verrassing. Maar ik hoor wel van de spelers dat ze positief verrast zijn. We hebben ondertussen de testresultaten van de eerste groep al geëvalueerd en die vallen uiterst goed mee. De spelers weten dat dit team hen ook zal begeleiden doorheen het seizoen en dat wekt vertrouwen, merk ik. Ze beseffen dat ze in goede handen zullen zijn”, aldus Chris Janssens op de website van Lokeren-Temse.