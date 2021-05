Voorzitter Croonen ziet geen leegloop gebeuren bij Racing Genk

Racing Genk heeft een fantastisch seizoen achter de rug en wil ook volgend seizoen een rol van betekenis spelen.

Racing Genk wil volgend seizoen sportief verder bouwen. “Als er voor Jhon Lucumí en Paul Onuachu een goed bod, dat ook goed is voor de club, zullen we dat bespreken”, zegt voorzitter Peter Croonen aan Sport/Voetbalmagazine. “Er komt geen leegloop, net zoals die er vorig jaar ook niet is geweest, in tegenstelling tot wat men vond. De wijzigingen in onze kern verliepen veel gefaseerder dan de buitenwereld schreef.”

Want Croonen heeft een plan voor ogen. “Onze politiek is vroeger inkopen en zo laat mogelijk verkopen, waardoor die talenten hier langer blijven dan voorheen. Financieel kunnen we ons dat nu ook permitteren. We werken met jonge talenten met een groot potentieel die tijdens hun Genkperiode ook sportief rendement moeten opleveren. We geloven meer in potentieel dan in onmiddellijk rendement.”

Croonen kijkt alvast uit naar de toekomst en hoopt dat de hegemonie van Club Brugge doorbroken kan worden. “De ambitie van Club om het Bayern van België te worden is mooi, maar negen keer op rij dezelfde kampioen zou het Belgische voetbal niet ten goede komen.’