🎥 Niet alleen Vormer kan het, ook Dost laat zich opmerken met tirade in de kleedkamer bij Club Brugge

Dat het bij Club Brugge kan stuiven in de kleedkamer, hadden we al gezien tijdens de rust tegen Anderlecht. Kapitein Ruud Vormer trok toen stevig van leer tegenover zijn ploeggenoten. Maar ook andere spelers kunnen er wat van bij blauw-zwart.

Want een week na het 2-2 gelijkspel op de eerste speeldag van de Champion play offs ging Club met 3-0 de boot in op het veld van Genk. Met zo'n slechte 1/6 de play offs aftrappen is niet echt iets waar Dost en zijn ploeggenoten op gerekend hadden.

"Dit is niet genoeg, maar ook van mij. Ik speelde ook slecht. Iedereen moet nu boos zijn en leg je telefoon weg! Iedereen moet boos zijn nu! We geven dit niet meer weg!", klinkt het bij Dost. Hij wou vooral de negativiteit uit de kleedkamer halen geeft hij aan in de beelden die Eleven vrijgegeven heeft.