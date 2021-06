Lukas Nmecha toont zich op het EK U21

RSC Anderlecht hoopt om Lukas Nmecha definitief over te nemen van Manchester City, maar dat lijkt bijzonder moeilijk te gaan worden. De spits blijft immers indruk maken bij Duitsland op het EK U21. Zo tekende hij donderdagavond nog voor een weergaloze assist in de halve finales tegen Nederland.

Lukas Nmecha's first assist for Germany U21s, and what an assist it was! Quaresma-esquešŸ‡©šŸ‡ŖšŸ’« pic.twitter.com/Wma3Q9yP8G