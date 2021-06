Premier League-club toont interesse in doelwit van Club Brugge en KRC Genk

Club Brugge en KRC Genk hebben interesse in Yerson Mosquera, een Colombiaanse centrale verdediger die op dit moment voor Atlético Nacional uitkomt. De 20-jarige Mosquera heeft echter ook andere ploegen om uit te kiezen.

Volgens de journalist Nicolo Schira zou namelijk ook het Engelse Wolverhampton interesse tonen in de jonge Colombiaan. De club uit de Premier League zou maar liefst vier miljoen geboden hebben op Yerson Mosquera.

#Wolverhampton are thinking of signing the colombian centre-back Yerson #Mosquera (born in 2001). #Wolves have offered 4M to #AtleticoNacional. #transfers