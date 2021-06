Volgens Paul Pogba verdient één van zijn landgenoten de Ballon d'Or

N'Golo Kanté moet dit jaar de prijs voor beste speler van de wereld krijgen. Dat is in ieder geval de mening van Paul Pogba, zijn ploeggenoot bij het Franse nationale team.

Kanté won in zijn loopbaan al de wereldbeker (met Frankrijk), de Premier League (met Leicester City én Chelsea), de FA Cup en de Europa League (met Chelsea) en vorige week kwam ook de Champions League nog op zijn palmares te staan. De bescheiden balveroveraar had een groot aandeel in dit succes.

Pogba was niet bepaald verrast door zijn landgenoot. 'Wat ik graag tegen de wereld zou willen zeggen, is dat de Kanté die we in de laatste maanden hebben gezien, altijd dezelfde Kanté is geweest', zegt Pogba bij Eurosport. 'Er wordt nu opeens over zijn prestaties gesproken, maar hij is altijd zo goed geweest. Ik heb al eerder gezegd dat het gepast zou zijn om Kanté de Ballon d'Or te geven, als Chelsea de Champions League zou winnen. Hij verdient deze prijs. N'Golo speelt altijd zó goed… Ik ben niet verrast door wat hij doet, ik ben vooral verrast dat hij het maar blijft doen.'