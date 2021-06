🎥 Geen vakantie voor Noa Lang: Nederlands toptalent werkt zich stevig in het zweet

De meeste voetballers zonder internationale verplichtingen genieten momenteel van de laatste momenten rust. Noa Lang echter niet...

De Nederlandse flankaanvaller van Club Brugge moest eerder verstek laten gaan voor het EK U21 met een blessure maar hij zit niet stil. Op Instagram deelde Noa's vader Jeff namelijk beelden van zijn zoon in de fitness.

En het is duidelijk dat Noa Lang topfit op het trainingsveld zal staan in Brugge binnen enkele dagen. Al was de laatste keer dat hij de krachtbal ophief er toch te veel aan blijkbaar...