Groep D: Engeland grote favoriet, uitkijken naar revelatie KV Oostende en (ex-)spits Club Brugge

Eindelijk is het bijna zover. Met een jaar vertraging trappen de beste Europese voetballers komend weekend het EK2020 op gang. In deze reeks stellen we alle deelnemende ploegen aan u voor. Vandaag groep D: Kroatië, Engeland, Schotland en Tsjechië.

De Rode Duivels wonnen hun uitwuifwedstrijd op weg naar het EK van Kroatië en bleken onlangs ook nog te sterk voor Schotland in een oefenduel.

Tegen de Tsjechen herinneren we ons vooral nog de barrages op weg naar het WK 2002, onlangs speelden we nog 1-1 tegen hen gelijk in Praag in de WK-kwalificatiecampagne.

En Engeland? Daar hebben we op het WK 2018 tot twee keer toe van gewonnen: in de groepsfase en - belangrijker nog - in de strijd om het brons. Hoopvolle tekens dus voor de Rode Duivels als ze later in het toernooi team(s) uit groep D zouden tegenkomen.

Engeland

Bondscoach: Gareth Southgate (50)

FIFA-ranking: 4

Hoe gekwalificeerd? Engeland had in een EK-kwalificatiegroep weinig problemen om als groepswinnaar het EK te bereiken. 21 op 24 werd het, enkel in en tegen Tsjechië werd verloren.

Beste prestatie op een EK: derde (1968)

Sterspeler: Harry Kane (54 interlands, 34 doelpunten). Goede wijn behoeft geen krans. En Harry Kane is goede wijn. Heel goede wijn. Zonder hem is Engeland eigenlijk heel weinig waard. Een voorhoede op zichzelf zo'n beetje. Bij Tottenham was hij ook dit seizoen van cruciale waarde, nu wil hij prijzen pakken met zijn land. Als kapitein.

Jong talent: Phil Foden (6 interlands, 2 doelpunten). In steun van Harry Kane kan ook Phil Foden van belang zijn voor de Engelse nationale ploeg. Het jonkie was dit seizoen de absolute revelatie bij Manchester City en wil die lijn nu doortrekken richting EK.

Belgische link: Noem een speler uit de Engelse nationale ploeg die nog niet heeft samengespeeld met een Rode Duivel. Het zal een bijzonder moeilijke zoektocht gaan worden. En ook bondscoach Roberto Martinez leerde alles in Engeland.

Kroatië

Bondscoach: Zlatko Dalic (54)

© photonews

FIFA-ranking: 14

Hoe gekwalificeerd? Kroatië wist zich te plaatsen in de groep met onder meer Wales en Slowakije. Met 17 op 24 kwamen ze nooit echt in de problemen.

Beste prestatie op een EK: Kwartfinale (1996, 2008)

Sterspeler: Luka Modric (138 interlands, 17 doelpunten). Op zijn 35e draait hij nog steeds mee, zowel bij Real Madrid als bij de Kroaten. Dé man om rekening mee te houden, de spilschijf en de man die ook op het WK van groot belang was voor zijn land.

Jong talent: Josko Gvardiol (1 interland). De verdediger maakte op 19-jarige leeftijd zijn debuut tegen de Rode Duivels. Maakte meteen een degelijke indruk en is een groeibriljant met een transferwaarde van zo'n 19 miljoen euro.

© photonews

Belgische link: Met Lovre Kalinic hebben we een doelman die nog voor AA Gent speelde in de Kroatische selectie, maar vooral Ivan Perisic is natuurlijk van belang voor zijn land. Hij werd ontdekt bij KSV Roeselare en maakte het mooie weer bij Club Brugge.

Schotland

Bondscoach: Steve Clarke (57)

© photonews

FIFA-ranking: 44

Hoe gekwalificeerd? De Schotten pakten 15 op 30 in hun groep, waar ze ook twee keer verloren van de Belgen onder meer. Uiteindelijk kregen ze hun ticket via de play-offs van de Nations League, door Israël en Servië (met strafschoppen) uit te schakelen.

Beste prestatie op een EK: groepsfase (1992, 1996)

Sterspeler: Andrew Robertson (45 interlands, 3 doelpunten). Bij Liverpool is hij van belang, bij de Schotten achterin zo mogelijk nog meer. Hij zal meer dan zijn werk hebben op de linkerflank om de gaten te helpen dichten.

Jong talent: Billy Gilmour (2 interlands, 0 doelpunten). Gilmour maakte in de voorbereiding op het EK zijn debuut voor de Schotse nationale ploeg. Misschien kan de 20-jarige middenvelder van Chelsea wel ontploffen op het EK.

Belgische link: Centraal in de defensie zal Jack Hendry zijn kansen krijgen van bondscoach Steve Clarke. De centrale verdediger maakte een prima seizoen door bij KV Oostende en heeft daar zijn selectie en eventuele basisplaats aan te danken.

Tsjechië

Bondscoach: Jaroslav Silhavy (59)

FIFA-ranking: 40

Hoe gekwalificeerd? De Tsjechen haalden 15 op 24 in hun groep en gingen daardoor als nummer 2 mee met Engeland naar het EK. Vooral in eigen huis waren ze zeer sterk met 12 op 12.

Beste prestatie op een EK: finale (1996)

Sterspeler: Thomas Soucek (33 interlands, 7 doelpunten). De controlerende middenvelder heeft een marktwaarde van 40 miljoen euro en is ook van waarde in de Premier League bij West Ham United. Hij moet voor de aanvoer zorgen richting Darida en Schick.

Jong talent: Adam Hlozek (2 interlands, 0 doelpunten). De linksbuiten van Sparta Praag was op 18-jarige leeftijd goed voor 15 goals en 8 assists dit seizoen. Of hij veel speelkansen zal krijgen? Dat zal nog moeten blijken. Maar talent heeft hij in ieder geval wel.

© photonews

Belgische link: Ook de speelkansen van Michael Krmencik zijn nog niet zo zeker in de schaduw van Schick, maar de diepe man heeft natuurlijk wel een verleden bij Club Brugge. Ook daar kon hij zich nooit echt doorzetten. Ook Brabec (ex-Genk) en Vydra (ex-Club Brugge) kennen we nog.

Speelschema groep D

13/06 15:00 Engeland - Kroatië (Londen)

14/06 15:00 Schotland - Tsjechië (Glasgow)

18/06 18:00 Kroatië - Tsjechië (Glasgow)

18/06 21:00 Engeland - Schotland (Londen)

22/06 21:00 Kroatië - Schotland (Glasgow)

22/06 21:00 Tsjechië - Engeland (Londen)