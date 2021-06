Groep E: geen Ramos bij sterk, collectief Spanje - verder uitkijken naar (ex-)speler AA Gent en Genk en ... Lewandowski

Eindelijk is het bijna zover. Met een jaar vertraging trappen de beste Europese voetballers komend weekend het EK2020 op gang. In deze reeks stellen we alle deelnemende ploegen aan u voor. Vandaag groep E: Spanje, Zweden, Polen en Slowakije.

De laatste (oefen)interland die de Spanjaarden speelden tegen de Belgen was de eerste van bondscoach Roberto Martinez en leverde een 0-2 nederlaag op. We herinneren ons natuurlijk vooral het WK 1986, waar we de Spanjaarden na strafschoppen wisten uit te schakelen op weg naar de halve finales. Ook op het EK 1980 klopten we hen op weg naar de finale.

De laatste keren dat we tegen Polen speelden was op weg naar het EK 2008. De Belgen verloren twee keer en waren helemaal kansloos. Tegen de Slowaken speelden we enkel nog maar op vriendschappelijke basis.

Spanje

Bondscoach: Luis Enrique (51)

© photonews

FIFA-ranking: 6

Hoe gekwalificeerd? Spanje liet zich in een groep met Zweden niet kennen en werd met 26 op 30 knap groepswinnaar.

Beste prestatie op een EK: winnaar (1964, 2018, 2012)

Sterspeler: De Gea, Busquets, Morata, .... Een onbetwitste ster is er eigenlijk niet bij de Spanjaarden, die het eens te meer van het collectief moeten hebben met een hele sterke nieuwe generatie. Dat Sergio Ramos niet eens in de selectie zit is met zijn staat van dienst wel een verrassing. En veelzeggend als het gaat over dat collectieve gevoel misschien ook wel.

Jong talent: Pedri (4 interlands, 0 doelpunten). De 18-jarige spelmaker lijkt klaar voor zijn eerste hoofdtoernooi bij de grootmacht. Met Rodri, Olmo en de 21-jarige Ferran Torres in de buurt is de 'opvolger van Iniesta' misschien wel de grootste groeibriljant op het middenveld vol creativiteit. Nu al 70 miljoen euro marktwaarde.

Belgische link: Bondscoach Roberto Martinez zal mogelijk hopen niet tegen zijn vaderland te moeten gaan uitkomen. Makkelijk zal het dan namelijk sowieso niet worden, met zijn vrouw die vurige supporter is van de Spanjaarden.

Zweden

Bondscoach: Janne Andersson (58)

© photonews

FIFA-ranking: 18

Hoe gekwalificeerd? De Zweden zaten in dezelfde kwalificatiegroep als Spanje. Ze hielden de Spanjaarden thuis op een 1-1 gelijkspel en met 21 op 30 werden ze tweede in de groep, voor Noorwegen en Roemenië. Goed genoeg voor het EK.

Beste prestatie op een EK: halve finale (1992)

Sterspeler: Zlatan Ibrahimovic is er niet bij en dus is het ook voor de Zweden vooral uitkijken naar sterke collectieve prestaties. Marcus Berg (86 interlands, 24 doelpunten) van het Russische Krasnodar wordt zo met al zijn ervaring misschien wel de man om in de gaten te houden.

Jong talent: We kijken enorm uit naar wat Dejan Kulusevski (13 interlands, 1 doelpunt) kan op zijn eerste grote toernooi. De middenvelder van Juventus is op zijn 21e in Italië alvast helemaal aan de oppervlakte gekomen.

Belgische link: Met Mikael Lustig staat er in de verdediging op de rechtsachterpositie normaliter een ex-speler van AA Gent in de basis.

Polen

Bondscoach: Paulo Sousa (50)

© photonews

FIFA-ranking: 21

Hoe gekwalificeerd? Polen won zijn EK-kwalificatiegroep van onder meer Oostenrijk, Israël en Slovenië. Met 25 op 30 kwamen ze op geen enkel moment in de problemen om zich te plaatsen.

Beste prestatie op een EK: kwartfinale (2016)

Sterspeler: Robert Lewandowski (118 interlands, 66 doelpunten). De spits zit op zijn 32e eigenlijk in absolute bloedvorm. Bij Bayern scoorde hij liefst 41 keer afgelopen seizoen - meer dan Gerd Müller. En ook internationaal scheert hij hoge toppen.

Jong talent: Kacper Kozlowski (2 interlands, 0 doelpunten). De middenvelder is een van de jongste spelers van het EK, met een geboortedatum van 16 oktober 2003. Of hij veel kansen zal krijgen is nog maar de vraag, maar met oog op de toekomst is het sowieso een heel interessante ervaring.

Belgische link: de tijd van de broertjes Zewlakow is ondertussen volledig voorbij in de Poolse nationale ploeg. Spelers met een verleden of heden bij een ploeg in ons land zijn er dus niet meer te vinden.

Slowakije

Bondscoach: Stefan Tarkovic (48)

© photonews

FIFA-ranking: 36

Hoe gekwalificeerd? Slowakije werd derde in zijn EK-kwalificatiegroep na Kroatië en Wales, maar kon zich via de play-offs van de Nations League alsnog plaatsen. Het klopte daarin Ierland en Noord-Ierland.

Beste prestatie op een EK: achtste finales (2016)

Sterspeler: Marek Hamsik (126 interlands, 26 doelpunten). Het beste lijkt er een beetje af bij de gewezen spits van Napoli, maar hij heeft heel veel ervaring en hij maakte ondertussen al wat speelminuten bij het Zweedse Göteborg.

Jong talent: Tomas Suslov is pas 19 geworden in de week voor het EK, maar is zeker een speler om naar uit te kijken. Het afgelopen seizoen speelde hij bij Groningen, op het EK zou zijn meerwaarde enorm kunnen toenemen.

Belgische link: Met Patrick Hrosovsky (34 caps, 0 goals) hebben de Slowaken een speler in huis die de kost afgelopen seizoen verdiende bij KRC Genk.

Speelschema groep E

14 juni 18:00 Polen - Slowakije (Sint-Petersburg)

14 juni 21:00 Spanje - Zweden (Sevilla)

18 juni 15:00 Zweden - Slowakije (Sint-Petersburg)

19 juni 21:00 Spanje - Polen (Sevilla)

23 juni 18:00 Slowakije - Spanje (Sevilla)

23 juni 18:00 Polen - Zweden (Sint-Petersburg)