Veel respect voor blauwzwart, maar Thomas Meunier eindigt zijn carrière niet bij Club Brugge: "Dan kan ik er een streep onder trekken"

Thomas Meunier staat nog drie jaar onder contract bij Borussia Dortmund, maar denkt ook al aan wat hij erna nog wil doen.

Thomas Meunier tekende vorig jaar een contract voor vier seizoenen bij Borussia Dortmund. “Er was interesse van Juve, Bayern München, Inter, Atlético Madrid, Tottenham... Ik kon haast overal naartoe, maar ik wilde bovenal voor een volksclub spelen die een beetje op Club Brugge leek”, zegt Meunier aan Sport/Voetbalmagazine.

Meunier vertelt dat hij het vijf jaar geweldig naar zijn zin had bij Club Brugge. “Als ik er nu over nadenk is Dortmund de meer geëvolueerde versie van Club Brugge. Het is een volksclub gebleven, kijk maar naar het aantal stickers dat op de autobumpers kleven. Voor glamour en een vipbehandeling moet je niet bij Dortmund zijn.”

Meunier heeft ook al een idee voor het einde van zijn carrière, maar dat zal niet in Brugge zijn. “Op het einde van mijn contract zal ik een jaar of 33 zijn... Geef mij nog een klusje in Engeland en dan kan ik er een streep onder trekken”, besluit hij.