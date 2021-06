Club uit Premier League blijft aandringen voor Noa Lang

Vanuit de Premier League is het vooral Leeds dat de Nederlander wil binnenhalen. Toch zou Club Brugge hem graag nog een jaartje langer aan boord houden.

Volgens voetbaljournalist Fabrizio Romano begint de tijd te dringen voor Leeds en willen ze snel de gesprekken met Lang en Club Brugge openen. De interesse van Leeds is niet nieuw, maar concreet is er nog niets naar buiten gekomen.

Al zal blauwzwart hun goudhaantje ook niet zomaar laten vertrekken. De transfersom zal voor Club Brugge minstens 20 miljoen euro moeten bedragen. Lang werd vorig jaar bij Ajax weggehaald voor 6 miljoen euro.

Leeds are interested in signing Noa Lang from Club Brugge - the Belgian club will try to keep him offering a new contract but Leeds want to open talks. ⚪️🇳🇱 #LUFC #Leeds



Also, Marcelo Bielsa is expected to sign his new contract with Leeds soon. 🇦🇷