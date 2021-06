OFFICIEEL: Anderlecht laat 19-jarige Belgische verdediger bijtekenen tot 2024

Bij Anderlecht trekken ze de jongste jaren geregeld de kaart van de jeugd en voor de 19-jarige verdediger Lucas Lissens komen er de volgende jaren nog meer kansen aan. Lissens heeft immers bijgetekend bij Anderlecht tot 2024.

Met enkele beelden van een aantal uitstekende defensieve acties van Lissens en van het ondertekene van zijn contract kondigt Anderlecht de nieuwe overeenkomst met Lissens aan. "Ik heb het gevoel dat ik nog niet alles heb laten zien wat ik kan", zegt Lissens, die zichzelf omschrijft als een no-nonsense verdediger.

Lissens viert in juli zijn 20ste verjaardag en is een echt jeugdproduct van Anderlecht. Zijn jeugdopleiding doorliep hij op Neerpede en hij stroomde dus ook door naar de eerste ploeg. Lissens had een contract tot het einde van dit seizoen, met wel de optie voor RSCA om er een jaar bij te gaan.

In plaats van hiervoor te kiezen, spreekt Anderlecht meteen zijn vertrouwen in de youngster uit met een contractverlenging voor drie jaar.