'Club Brugge ziet speler last-minute naar Copa America trekken'

Niet alleen in Europa vindt er met het EK een groot landentoernooi plaats. Morgenavond gaat immers de Copa America van start en ook daar zullen enkele spelers van de Jupiler Pro League spelen.

Na veel vijven en zessen zal de Copa America dit jaar in Brazilië plaatsvinden. Eerst werden Colombia en Argentinië aangewezen als gastlanden maar beide landen trokken zich terug wegens onrust in het land of corona. Brazilië kreunt ook onder corona maar nam de organisatie toch op zich.

Het coronavirus is niet alleen aanwezig in het land Brazilië, ook bij de teams zelf. Want 5 spelers van de Venezolaanse selectie testten vorige week positief op COVID-19. Volgens het protocol mogen positieve spelers vervangen worden door spelers die eerst niet geselecteerd werden.

Volgens Zuid-Amerikaanse bronnen zou een van die vervangers weleens Club Brugge-aanvaller Daniel Perez kunnen zijn. De 19-jarige Venezolaan werd eind januari voor nog geen half miljoen euro opgehaald in zijn thuisland en scoorde het afgelopen halfjaar 1 keer bij Club uit 7 wedstrijden. Venezuela zit in de groep met Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru. De eerste 4 gaan door naar de kwartfinales.