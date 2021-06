Cyriel Dessers laat zich uit over mogelijk vertrek Paul Onuachu: "Het zou goed zijn voor mij"

Cyriel Dessers keerde in de vorige zomer terug naar de Jupiler Pro League. Hij kwam over van het Nederlandse Heracles waar hij vlot de weg naar het doel vond. Bij KRC Genk scoorde Dessers echter "maar" 7 doelpunten in 34 wedstrijden in alle competities samen.

Het had uiteraard wel te maken met het feit dat Dessers vooral moest leven met een rol als invaller. Paul Onuachu, de concurrent van Dessers in de spits, deed het namelijk uitstekend het voorbije seizoen met 35 doelpunten in 41 wedstrijden. Cyriel Dessers was te gast in een show van Voetbal International en daarin vertelde de Nigeriaan al lachend dat hij Onuachu liever ziet vertrekken. "Of ze Onuachu moeten verkopen? Het zou goed zijn voor mij", aldus de aanvaller van KRC Genk.