Nieuwe plottwist in dossier rond felbegeerde vervanger van Paul Onuachu bij KRC Genk

Het is niet de vraag of maar wanneer Paul Onuachu de Limburgers gaat verlaten tijdens de zomermercato. Genk had zijn gedroomde vervanger al op het oog, maar het blijkt een complex dossier.

Genk bereikte eerder een akkoord met Flamengo over de transfer van de Braziliaanse aanvaller Rodrigo Muniz voor vijf miljoen euro. Een akkoord met Muniz was er nog niet omdat hij het geboden salaris te karig vond. De Genkse directie schotelde de spits een verbeterd contractvoorstel voor, maar blijkbaar was het water nog steeds te diep tussen beide partijen. Volgens Braziliaanse bronnen is het dossier nu helemaal van de baan en hebben de Limburgers zich gericht op andere pistes.