Denen verdienden meer na twee matchen: "Maar het genie van Kevin maakte het verschil"

De Denen mogen oprecht ontgoocheld zijn. In hun eerste match tegen Finland gingen ze - ondanks al het gebeurde - al onverdiend de boot in. En tegen de Rode Duivels moeten we ook eerlijk zijn: ze verdienden meer! Dat zag ook Kasper Hjulmand, die uiteraard naar één speler in het bijzonder verwees.

"Vier dagen geleden hebben we onze vriend hier op het gras tegen zijn leven zien vechten. Het is al een topprestatie dat mijn spelers hier opnieuw konden spelen, laat staan op deze manier", zei de Deense bondscoach na de match. "Mijn respect voor deze groep valt niet te beschrijven. We speelden een intense match en hebben een van de beste teams ter wereld in de problemen gebracht. Een punt of een zege waren ongelooflijk geweest. Dat verdienden we ook." Maar de inbreng van KDB deed alles kantelen. "Het genie van Kevin (De Bruyne) maakte het verschil. Samen met de kracht van Lukaku. Maar onze prestatie was ongelooflijk. Alleen jammer dat we nog altijd nul punten hebben. Kijk naar de statistieken van onze eerste 2 matchen, dat zegt genoeg."