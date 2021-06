Anderlecht werkt vlug: vandaag waarschijnlijk nieuws over nieuwe spits

Anderlecht komt vandaag met nieuws. De onderhandelingen over de nieuwe spits zijn zo goed als afgerond. De Fransman Evann Guessand komt de club versterken.

Guessand is een 19-jarige spits van het Franse Nice, die vorig seizoen aan het Zwitserse Lausanne werd uitgeleend. Daar was hij in 34 matchen goed voor 7 goals en 5 assists.

Hij wordt wel niet de enige aanvaller. Anderlecht mikt op nog een spits, want ze willen niet alle eieren in één mand leggen volgend seizoen.