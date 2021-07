CIJFER VAN DE WEEK: 32,5% - Anderlecht troeft Standard, Oostende en de rest met héél veel voorsprong af

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar het aantal spelers uit de eigen jeugdopleiding die het waarmaakten in het eerste elftal.

Daarbij zijn de cijfers binnen België echt wel waanzinnig te noemen. Anderlecht heeft met 32,5% van de speeltijd voor spelers uit de eigen opleiding veruit het beste resultaat.

Ze troeven Standard, Oostende en KV Mechelen met duidelijke cijfers af, alle andere ploegen doen het zo mogelijk nog veel slechter.

In heel Europa is MSK Zilina met 61,5% van de speeltijd voor eigen spelers de absolute topper, Brighton & Hove Albion doet het met 30,1% ook prima.