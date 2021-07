Beerschot komt niet tot scoren en verliest in oefenwedstrijd van Duitse derdeklasser

Beerschot stond deze middag tegenover het Duitse Duisburg in een oefenwedstrijd, maar de Belgische club is er niet in geslaagd om de match winnend af te sluiten. Het werd 1-0 voor Duisburg.

Duisburg kwam snel op voorsprong. Na zo'n 25 minuten in de eerste helft kon Bakir namelijk de score openen voor de Duitse club. Daarna probeerde Beerschot nog voor de rust de gelijkmaker te vinden, maar de bal wilde er niet in. Hetzelfde spelbeeld na de rust. Beerschot kreeg wel een aantal kansen bij elkaar gevoetbald, maar het wilde niet lukken. Van den Buijs kwam er nog het dichtste bij, maar hij kopte tegen de lat. Duisburg haalde het dan ook uiteindelijk met 1-0.