'Anderlecht wil nu ook in de Premier League gaan shoppen voor gewild profiel'

In de zoektocht naar een nieuwe spits is RSC Anderlecht al op veel profielen gestuit. Maar er zijn nog posities waar paars-wit zich wil versterken. Daarbij zijn ze nu ook in de Premier League uitgekomen. Een buitenkansje?

Anderlecht zou namelijk wel wat zien in Niels Nkounkou. Dat meldden alvast Franse bronnen, waar de linkervleugelverdediger een verleden heeft. Uitleenbeurt? Momenteel is Nkounkou eigendom van Everton, maar daar speelde de 20-jarige Fransman afgelopen seizoen nauwelijks. En dus komt een mogelijke uitleenbeurt misschien wel op de proppen, waarbij Anderlecht - dat toch wat op zijn geld moet letten - een piste zou kunnen zijn.