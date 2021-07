Dit zijn de redenen waarom Balikwisha voor Antwerp en niét voor Club Brugge heeft gekozen

Michel-Ange Balikwisha wees Club Brugge af en kiest resoluut voor Antwerp FC. Het moet gezegd dat de keuze voor de jonge flankaanvaller een klap in het gezicht van blauw-zwart is.

Club Brugge had van Michel-Ange Balikwisha een prioriteit gemaakt. Philippe Clement probeerde het 20-jarige jeugdproduct van Standard al sinds januari warm te maken voor een overstap naar het Jan Breydelstadion.

Uiteindelijk is het Antwerp FC die met hem aan de haal gaat. Het prijskaartje van zes miljoen zorgt ook meteen voor een record bij de Great Old. Paul Gheysens zet zo zijn ambitie als uitdager van Club Brugge kracht bij.

© photonews

En Antwerp had - op het sportieve traject na - enkele troeven in huis om Balikwisha te overtuigen. Na een gesprek met Brian Priske kan de flankaanvaller er quasi zeker van zijn dat hij veel speelminuten zal krijgen in Deurne-Noord. En net dat was een vraagteken in West-Vlaanderen.

Maar dat is niet alles. De Bosuil is op korte tijd omgetoverd van bouwvallige ruïne naar een voetbaltempel met alles wat een voetballer maar kan verlangen. Last but not least? Gheysens troefde Bart Verhaeghe af met een hoger loon. En ‘t was meteen binnen.