'Junior Edmilson lijkt eindelijk de woestijn te verlaten en heeft concrete aanbieding van topclub op zak'

Junior Edmilson staat op het punt om terug te keren naar Europa. De flankaanvaller wees de voorbije seizoenen meerdere aanbiedingen uit België, maar lijkt nu toch overstag te gaan.

Club Brugge, Standard, RSC Anderlecht en Antwerp FC deden de voorbije maanden verwoede pogingen om Junior Edmilson terug naar België te halen. De flankaanvaller bleef echter voor het geld kiezen en verlengde zijn contract bij Al-Duhail SC tot 2024.

Volgens de Griekse media is Olympiakos Piraeus er wél in geslaagd om Edmilson te overtuigen en terug in Europa te komen voetballen. Voor alle duidelijkheid: door de contractduur lijkt het niet om een definitieve transfer, maar om een uitleenbeurt met optie te gaan.