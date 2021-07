Sergio Ramos wil PSG helpen in dat ene doel: "De honger hier is enorm groot"

Sergio Ramos mag dan al wel een goedgevulde prijzenkast hebben, hij wil bij PSG graag nog wat trofeeën winnen.

En dan nog het liefst van al de trofee met de grote oren, de Champions League. Sinds PSG in Qatarese handen is, hebben de nieuwe eigenaren er alles aan gedaan om een sterrenensemble samen te stellen (kopen) maar het winnen van de Champions League is vooralsnog niet gelukt.

Vorig jaar stond PSG nog in de finale maar gingen ze onderuit tegen Bayern München na een doelpunt van Kinshley Coman. Dit jaar was Manchester City te sterk in de halve finale.

Sergio Ramos weet alvast waarvoor hij naar de Franse hoofdstad is gekomen. "De spelers hebben enorm veel honger. Nieuwkomers weten ook dat ze naar hier komen om de Champions League te winnen", vertelt Ramos bij PSG TV.

Ramos zelf heeft met Real Madrid al viermaal de Champions League gewonnen maar zegt geen nee tegen een vijfde keer. "Het zou zelfs een droom voor mij zijn om PSG zijn eerste te schenken. Dit kan een perfect huwelijk worden", besluit de verdediger die na 16 jaar Real Madrid afscheid nam in Spanje.