Regels gelden duidelijk niet voor iedereen: FIFA-baas lapt coronamaatregelen aan zijn laars en woont EK-finale doodleuk bij

Ondertussen is het probleem gekend. Maar liefst 60.000 supporters mochten de EK-finale bijwonen. Mensen die Groot-Brittannië binnenkwamen moesten nog wel eerst een quarantaine van tien dagen uitzitten. Haast onmogelijk voor buitenlandse supporters om een wedstrijd bij te wonen.

Ook tijdens de halve finale in Wembley tussen Italië en Spanje waren er enkel supporters welkom die op het eiland zelf woonden. Ook Denemarken en eerder Duitsland botsten op hetzelfde probleem. De reisregels werden dus streng opgevolgd, alhoewel ….

Want plots werd Gianni Infantino, directeur van de FIFA, tijdens de finale tussen bekend volk als David Beckham en acteur Tom Cruise gespot. De Zwitserse-Italiaanse zakenman moest de coronaregels dus duidelijk niet naleven. Nauwelijks 24 uur eerder vertoefde hij nog in Brazilië voor de ontknoping van de Copa América, nochtans een donkerrode zone. Hier maakt men toch opnieuw een slechte beurt...

